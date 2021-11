14. Tauferer Spielenachmittag steht vor der Tür

Von 14.00-18.00 Uhr kann fast alles, was an Gesellschaft- und Brettspielen aktuell auf dem Markt ist, ausprobiert werden.Den Besuchern stehen über 150 verschiedene Brett- und Kartenspiele zur Verfügung.Besondere Highlights sind dieses Jahr die Zaubershow und das Kasperltheater von Luftalina. Kinder und Jugendliche können in der Bastelecke ihre kreativen Ideen umsetzen und ein Calcetto ist auch wieder dabei.Das Beste am Spielen ist, dass man gemeinsam mit seinen Freunden oder seiner Familie jede Menge Spaß hat. Spielen fördert aber auch die Konzentration, das Gedächtnis, die Kommunikation, strategisches Denken, und viele weitere Fähigkeiten.Der Eintritt für Familien kostet 8 €, für Einzelpersonen 4 € und für Kinder 2 €.Für Speis & Trank sorgt der Katholische Familienverband von Sand in Taufers.Unter allen Besucher werden außerdem verschiedenste Preise verlost.

stol