<BR \/>Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtete von vier getöteten Journalisten, andere Berichte sprachen sogar von fünf. Nach Angaben der Nachrichtenagentur Associated Press war auch eine freie Mitarbeiterin von AP unter den Getöteten. Auch die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, ein freier Mitarbeiter von Reuters sei getötet und ein weiterer Fotograf der Agentur – ebenfalls ein freier Mitarbeiter – verletzt worden.<BR \/><BR \/>Laut Wafa kamen auch Sanitäter zu Tode. Der arabische Fernsehsender Al-Dschasira berichtete, ein Kameramann des Senders sei tödlich getroffen worden. Die israelische Armee teilte mit, sie prüfe die Berichte.