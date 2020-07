14.000 Zigaretten in „fast perfektem Schmuggelversteck“ gefunden

An der Grenze zu Tschechien haben Zöllner 14 000 geschmuggelte Zigaretten in einem Auto gefunden. Die Ware habe sich in einem „fast perfekten Schmuggelversteck“ befunden, berichteten die Beamten am Mittwoch.