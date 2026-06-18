Im Laufe des Jahres 2025 hat der Strom der Überweisungen von Geld, das von ausländischen Arbeitnehmern in Trentino-Südtirol in ihre Heimatländer gesendet wurde, die Marke von 145,1 Millionen Euro überschritten. Diese Zahl liegt dennoch um 1,4 Millionen Euro unter jener im Jahr 2024. Dies teilt die Organisation „Migranti e Banche Odv" mit.<h3>\r\n90,2 Millionen Euro aus Südtirol überwiesen<\/h3>Aus Südtirol wurden im Jahr 2025 Überweisungen im Gesamtwert von 90,2 Millionen Euro getätigt, was einem Anstieg von rund 382.000 Euro im Vergleich zu 2024 entspricht. <BR \/><BR \/>Aus dem Trentino wurden im Jahr 2025 hingegen deutlich weniger Gelder überwiesen: insgesamt 54,9 Millionen Euro, was einen Rückgang von fast 1,5 Millionen Euro im Vergleich zu 2024 bedeutet. <BR \/><BR \/>Laut Marco Marcocci, Präsident von “Migranti e Banche Odv„, spiegelt der Fluss der Überweisungen aus der Autonomen Region Trentino-Südtirol im Jahr 2025 im Großen und Ganzen den staatsweiten Trend wider.<BR \/><BR \/> Das Land, in das die meisten Überweisungen flossen, war Pakistan mit 24 Millionen Euro, was einem Rückgang von über 4 Millionen Euro im Vergleich zu 2024 entspricht. Dieser Rückgang ist auch auf staatlicher Ebene festzustellen und wird wahrscheinlich durch die Nutzung alternativer Kanäle für den Geldtransfer verursacht. <BR \/><BR \/>Hinter Pakistan folgt Bangladesch mit 16,4 Millionen Euro, das in der gesamtitalienischen Rangliste hingegen an erster Stelle steht. Danach folgt an dritter Stelle Marokko mit 11,3 Millionen Euro, dicht gefolgt von Indien mit 11,1 Millionen Euro.