Mehr als 2 Jahre hat die Corona-Pandemie die Welt im Griff. In Südtirol sind bis zum heutigen Samstag 1450 Personen an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben. Positiv: Die Zahl der Neuinfektionen sinkt.

Auch am Samstag sind in Südtirol 2 Personen an den Folgen einer Corona-Erkrankung gestorben.