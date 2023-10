15-Jähriger entkommt brutalem Raubüberfall: 19-Jähriger festgenommen

Es war letzten Samstag (14. Oktober), als bei den Carabinieri von Bruneck der Notruf einging: Am Bahnhof Bruneck war es zu einem versuchten Raubüberfall gekommen. Die Beamten griffen umgehend am örtlichen Bahnhof ein, wo sich ein 19-jähriger Mann, der der Polizei bereits bekannt war, kurz zuvor einem Minderjährigen genähert hatte.Dabei bedrohte der 19-Jährige den Minderjährigen zunächst, bevor er ihn schubste, um die Hotspot-Datenleitung des Telefons des 15-Jährigen zu erlangen. Anschließend schlug er dem Minderjährigen mit der Faust ins Gesicht, um ihn zur Herausgabe von Bargeld zu zwingen.Trotz des brutalen Angriffes gelang es dem 15-Jährigen zu entkommen, indem er sich an das Sicherheitspersonal des Bahnhofs wandte, das sofort die 112 alarmierte. Dank des rechtzeitigen Eingreifens der Carabinieri von Bruneck konnten der Täter und die informierten Personen ausfindig gemacht und identifiziert werden, so dass der Vorfall detailliert rekonstruiert werden konnte.Gemeinsam mit seinen Eltern hat der 15-Jährige Anzeige erstattet. Der 19-Jährige wurde festgenommen. Die zuständige Staatsanwaltschaft in Bozen ordnete die Überführung ins Gefängnis von Bozen an. Es gilt die Unschuldsvermutung.