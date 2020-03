15-Jähriger in Innsbruck von Gruppe Jugendlicher attackiert

Ein 15-Jähriger ist am Samstag am Hauptbahnhof Innsbruck von einer sechsköpfigen Gruppe von Jugendlichen, darunter drei Österreicher (13, 17 und 18 Jahre alt), zwei Türken (17 und 19 Jahre alt) und ein 17-jähriger Russe, attackiert, bestohlen und dabei auch schwer verletzt worden. Alle sechs Burschen konnten laut Polizei ausgeforscht werden. Der 15-Jährige wurde in die Klinik eingeliefert.