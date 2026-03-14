Im Rahmen verstärkter Kontrollen gegen den Drogenhandel beobachteten die Beamten, wie der Jugendliche einem Mann ein kleines Päckchen übergab. Bei der anschließenden Kontrolle übergab der Käufer den Carabinieri freiwillig die Substanz, die sich später als eine geringe Menge Haschisch herausstellte. Daraufhin vertieften die Ermittler die Kontrollen. <BR \/><BR \/>Beim Minderjährigen fanden sie eine weitere kleine Menge Haschisch sowie 220 Euro Bargeld, das nach Einschätzung der Beamten aus früheren Verkaufstätigkeiten stammen könnte. Eine anschließende Durchsuchung seiner Wohnung führte zur Sicherstellung von weiteren 58 Gramm der Substanz, die in unterschiedlich große Portionen aufgeteilt waren, sowie einer Präzisionswaage. <BR \/><BR \/>Der 15-Jährige wurde daraufhin wegen Drogenhandels angezeigt. Gegen den 32-Jährigen wurde eine Meldung wegen Besitzes von Betäubungsmitteln zum Eigengebrauch erstattet.