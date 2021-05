15-Jähriger kauft Auto und flieht damit vor Polizeikontrolle

Dabei ignorierte er die Stoppzeichen der Beamten, fuhr über eine rote Ampel und flüchtete anschließend zu Fuß über eine Bundesstraße, wie die deutsche Polizei am Donnerstag mitteilte.Der 15-Jährige habe das Auto in einem Internetportal gefunden und sei mit dem Zug aus Köln nach Emsdetten gefahren, um es zu kaufen. Dabei habe er sich mit falschen Papieren ausgewiesen.Da das Auto noch nicht zugelassen war, stahl der 15-Jährige außerdem 2 Kennzeichen, um am Mittwochabend mit dem neu erstandenen Fahrzeug nach Köln zurück zu fahren.Nach 2Kilometern fiel das Auto jedoch der Polizeistreife auf. Die Beamten ließen das Fahrzeug abschleppen und nahmen den 15-Jährigen mit auf die Wache.

dpa