Der erste Vorfall ereignete sich Anfang März, wie die italienische Tageszeitung „Alto Adige“ berichtet. Gemeinsam mit weiteren Jugendlichen soll er ein Fahrzeug des Typs „Ford“ gestohlen haben – wobei der 15-Jährige offenbar hinter dem Lenkrad saß. <BR \/><BR \/> Die Fahrt mit dem Auto, das einem Mann aus Kaltern gehört, endete für die Jugendlichen in der Bozner Mailandstraße, nach einem Unfall mit einem Scooter. Bei dem Zusammenstoß wurden die beiden Passagiere auf dem Scooter leicht verletzt. Anschließend flüchteten die Jugendlichen offenbar zu Fuß, allerdings konnten sie angehalten und identifiziert werden. Sie wurden angezeigt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298547_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nFür den 15-Jährigen klicken schließlich die Handschellen<\/h3>Am vergangenen Freitag, 3.April, schlug der Jugendliche erneut zu: Diesmal soll er in der Palermostraße ein Auto des Typs „Mini Cooper“ gestohlen haben. Es folgte eine Verfolgungsjagd durch mehrere Stadtteile, unter anderem über die Bassano-Del-Grappa-Straße und die Eisack-Ufer-Straße. Die Flucht endete schließlich in der Genuastraße, wo das Auto gegen eine Parkbank krachte. Der 15-Jährige habe erneut versucht, zu Fuß zu entkommen. Er wurde aber von der Polizei gestoppt. Dabei soll er auch einen Beamten angegriffen haben.<h3>\r\nPolizei befürchtet weitere Autodiebstähle<\/h3>Der Jugendliche wurde daraufhin verhaftet und in die Jugendstrafanstalt nach Treviso überstellt. Ihm werden mehrere Delikte zur Last gelegt, darunter Hehlerei, Körperverletzung im Straßenverkehr, Fahrerflucht, unterlassene Hilfeleistung, Sachbeschädigung sowie Widerstand gegen öffentliche Beamte. Auch gegen das wiederholte Fahren ohne Führerschein wird vorgegangen.<BR \/><BR \/>Die Ermittler gehen davon aus, dass der Jugendliche bereits im vergangenen Jahr weitere Fahrzeuge entwendet und mehrfach ohne Führerschein am Steuer gesessen haben könnte.