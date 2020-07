15 Jahre Haft für Mord an Ehefrau

Von 16 auf 15 Jahre gesenkt hat das Berufungsschwurgericht die Haftstrafe für Robert Kerer (58). Dies berichtet das Tagblatt „Dolomiten“ in seiner aktuellen Ausgabe. Ihm wurde zur Last gelegt, im Frühjahr 2018 in Stufels/Brixen seine Frau Monika Gruber (57) getötet zu haben.