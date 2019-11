15. Kalenderaktion der Flugrettung für Menschen in Not

Getragen wird diese Aktion von Ärzten, Flughelfern, Piloten und Windentechniker der 3 Südtiroler Notarzthubschrauber Pelikan 1, Pelikan 2 und Aiut Alpin Dolomites.





Der Kalender ist an den Basen der 3 Rettungshubschrauber in Bozen, Brixen und Pontives (Gröden), beim Bäuerlichen Notstandsfonds in Bozen und bei den meisten Weiß-Kreuz-Rettungsstellen gegen eine Spende von 12 Euro zu bekommen.Die Flugretter danken der Firma Pfeifer Landtechnik für die Übernahme sämtlicher Kosten für den Kalender, damit jeder gespendete Euro Menschen in Not zugutekommen kann.Bei den bisherigen 14. Aktionen konnten rund 232.100 Euro an Spendengeldern gesammelt werden; damit wurde 67 bedürftigen Südtiroler Familien geholfen.

fm