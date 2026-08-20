In Fahrtrichtung Norden hat sich zwischen Sterzing und dem Brenner ein rund 15 Kilometer langer Stau gebildet. Der Zeitverlust beträgt im Moment bis zu eineinhalb Stunden.<BR \/><BR \/>Grund dafür waren Instandhaltungsarbeiten und die damit verbundene einspurige Verkehrsführung auf der Luegbrücke in Richtung Innsbruck. Die Arbeiten sind inzwischen pausiert und die Luegbrücke wieder zweispurig befahrbar.<BR \/><BR \/>Auf Südtiroler Seite musste noch der Grenztunnel der A22 auf die geänderte Verkehrsführung umgestellt werden. Dies wurde inzwischen erledigt. Bis sich die Verkehrssituation normalisiert, ist aber weiterhin mit erheblichen Verzögerungen zu rechnen.