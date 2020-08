15 Kinder sterben bei Überschwemmung in Afghanistan

Bei Überschwemmungen im Osten Afghanistans sind mindestens 15 Kinder und eine Frau ums Leben gekommen. Die Wassermassen hätten nach starken Regenfällen am Freitagabend Dutzende Häuser eines Dorfs in der Provinz Nangarhar zerstört, sagte der Distriktgouverneur der Nachrichtenagentur AFP am Samstag. Die Kinder waren demnach zwischen einem und fünf Jahre alt.