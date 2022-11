1,5 Milliarden: Kunstsammlung von Microsoft-Mitgründer bringt Rekord

Teuerstes Gemälde des Abends für 149 Millionen Dollar ersteigert

Das teuerste Gemälde des Abends war „Les Poseuses, Ensemble (petite version)“ von Georges Seurat. - Foto: © ANSA / CHIRISTIES

Paul Allen war im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben

Nach Angaben des Auktionshauses Christie's in New York war dies der höchste Betrag, der jemals bei einer einzigen Kunstauktion gesammelt wurde. Der Erlös wird gemäß dem Wunsch von Allen für wohltätige Zwecke gespendet.Am Donnerstag wird die spektakuläre Versteigerung der Sammlung des Microsoft-Mitbegründers - insgesamt werden über 150 Werke aus 500 Jahren Kunstgeschichte angeboten - fortgesetzt. Der bisherige Rekorderlös bei der Versteigerung einer privaten Kunstsammlung liegt bei 922 Millionen Dollar und wurde im heurigen Mai für die Sammlung des US-Ehepaars Harry und Linda Macklowe erzielt.Nicht nur für Klimts „Buchenwald/Birkenwald“ (1903), das Allen 2006 um 40,336 Mio. Dollar (damals umgerechnet 31,6 Mio. Euro) ersteigert hatte, wurde ein Rekordpreis erzielt. Das teuerste Gemälde des Abends war „Les Poseuses, Ensemble (petite version)“ von Georges Seurat. Das Werk gilt als Höhepunkt des Pointillismus. Es wechselte für 149 Mio. Dollar den Besitzer - ein neuer Höchstwert für den Künstler.Paul Gauguins Ölgemälde „Maternité II“ (1899) wurde für 106 Millionen Dollar verkauft. Über die 100-Millionen-Dollar-Marke kamen auch Paul Cézannes „La Montagne Sainte-Victoire“ (1888-90, 138 Mio. Dollar inkl. Gebühren) und Vincent Van Goghs „Verger avec cyprès“ (117 Mio. Dollar). Höchstpreise erzielten u.a. auch Werke von Jasper Jones („Small False Start“ realisierte 55,4 Mio. Dollar) und Lucian Freud („Large Interior“ brachte 86,3 Mio. Dollar ein).Microsoft-Mitbegründer Paul Allen war im Alter von 65 Jahren an Krebs gestorben. Er hatte das Unternehmen 1975 zusammen mit Bill Gates gegründet. 1983 verließ er den Software-Giganten aus gesundheitlichen Gründen und wegen Spannungen im Verhältnis zu Gates, blieb aber als Unternehmer und Investor aktiv.Trotz der Spannungen mit Gates unterzeichnete Allen dessen Initiative „Giving Pledge“. Damit verpflichtete sich der Milliardär, einen Großteil seines Vermögens zu spenden.