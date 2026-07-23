Über 1.400 Teilnehmende aus 73 Ländern und 64 Berufen kommen bei den WorldSkills 2026 in Shanghai zusammen, um ihre Fähigkeiten auf der weltweit größten Bühne der Berufsbildung unter Beweis zu stellen.<BR \/><BR \/>Auch 15 Südtiroler Jugendliche werden an den Weltmeisterschaften der Berufe teilnehmen. Dabei handelt es sich um <b>Michael<\/b><b><b>Beneduce<\/b><\/b> (CAD-Maschinenbaukonstrukteur – Lana), <b>Mattias<\/b><b>Celandroni<\/b> (Robot Systems Integration – Bruneck), <b>Florian<\/b><b>Feichter<\/b> (Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärtechniker – Rasen-Antholz), <b>Liam<\/b><b>Fiechter<\/b> (Mediendesigner – Gasteig bei Ratschings), <b>Franziska<\/b><b>Gschnitzer<\/b> (Floristin – Mareit\/Ratschings), <b>Manuela<\/b><b>Kerschbaumer<\/b> (Landschaftsgärtnerin – Feldthurns), <b>Annika<\/b><b>Kofler<\/b> (Friseurin – Leifers), <b>Felix<\/b><b>Larcher<\/b> (Hotel-Rezeption – Meran), <b>Jana<\/b><b>Mair<\/b> (Landschaftsgärtnerin – Sarntal), <b>Noah<\/b><b>Pillon<\/b> (Maler und Lackierer – Mölten), <b>Fabian<\/b><b>Stolzlechner<\/b> (KFZ-Mechatroniker – St. Jakob in Ahrntal), <b>Vera<\/b><b>Unterfrauner<\/b> (Digital Construction – BIM – Feldthurns), <b>Maximilian<\/b><b>von<\/b><b>Ferrari<\/b> (Robot Systems Integration – Kaltern), <b>Jonas<\/b><b>Wenter<\/b> (Tischler – Steinegg) und <b>Matthias<\/b><b>Widmann<\/b> (Maurer – Rodeneck).<BR \/><BR \/>„Wir freuen uns auf die Herausforderung der WorldSkills. Dort können wir unsere Fähigkeiten auf internationalem Niveau unter Beweis stellen und gleichzeitig wertvolle berufliche und persönliche Erfahrungen sammeln“, so die drei bei der Pressekonferenz anwesenden Teilnehmenden Jana Mair, Manuela Kerschbaumer (beide Landschaftsgärtnerinnen) sowie Noah Pillon (Maler und Lackierer).<h3>\r\n„Südtiroler Teilnehmer sind hervorragende Botschafter unseres Ausbildungssystems“<\/h3>„Die Südtiroler Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind hervorragende Botschafter unseres Ausbildungssystems und unserer Wirtschaft. Für den Wettbewerb in Shanghai wünsche ich ihnen viel Erfolg und unvergessliche Erfahrungen“, so Handelskammerpräsident Michl Ebner zu Beginn der Pressekonferenz.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1339293_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Die Südtiroler Jugendlichen haben sich mit großem Einsatz und fachlichem Können für die WorldSkills in Shanghai qualifiziert und sind Vorbilder für viele junge Menschen. Ihr Engagement beweist die hervorragende Qualität unseres Berufsbildungssystems. Gleichzeitig zeigt es, dass handwerkliche, technische und digitale Berufe hervorragende Perspektiven bieten und einen wichtigen Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsstandortes leisten“, betonte Landeshauptmannstellvertreter und Landesrat für wirtschaftliche Entwicklung Marco Galateo.<BR \/><BR \/>„Es freut uns besonders, dass Südtirol bei den WorldSkills 2026 mit 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 13 unterschiedlichen Berufen vertreten ist. Die Bandbreite reicht vom Handwerk über technische und digitale Berufe bis hin zum Tourismus. Diese Vielfalt zeigt eindrucksvoll die Qualität und Breite der Südtiroler Berufsbildung und macht unsere Delegation zu einem starken Botschafter der heimischen Wirtschaft und Ausbildungswelt“, erklärten gemeinsam Jasmin Fischnaller, Offizielle Delegierte von WorldSkills South Tyrol, Italy und Thomas Pardeller, Technischer Delegierter von WorldSkills South Tyrol, Italy.