15 neue Fälle der südafrikanischen Mutante

Neu betroffene Gemeinden sind Glurns, Taufers im Münstertal und Algund mit je einem Fall.In den bereits abgeriegelten Gemeinden Mals, Moos in Passeier, Schenna, Tirol, Riffian und St. Martin in Passeier kommt jeweils ein Fall dazu.In Lana sind 2 neue Fälle aufgetreten und in Meran 4.Aktuell läuft laut Sanitätsbetrieb das Contact Tracing, um nachzuvollziehen, ob und wie die neuen Fälle mit schon bekannten Fällen zusammenhängen.

