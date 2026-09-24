Eine Erkundung des Rittner Hochplateaus, der Brixner Altstadt oder der Südtiroler Weinstraße: Fremdenführerinnen und Fremdenführer bereichern mit ihrem Fachwissen über Land und Leute, Traditionen und Geschichte, Besonderheiten und Wissenswertem den Besuch von Städten oder Landschaften. Sie begleiten beim Besuch von Kunstwerken, Museen, Ausstellungen oder Rundgängen und bringen Interessierten Sehenswürdigkeiten in Hinblick auf Geschichte, Kunst, Landschaft und Natur näher. <BR \/><BR \/>384 Fremdenführerinnen und Fremdenführer sind derzeit im Landesverzeichnis eingetragen, rund 238 üben diese Tätigkeit aktiv aus. Mit der Diplomübergabe am 23. September kommen 15 weitere Fremdenführerinnen und Fremdenführer dazu, die im Juli die Befähigungsprüfung erfolgreich bestanden hatten.<BR \/><BR \/>„Es freut mich sehr, dass 15 engagierte Menschen diese Berufsbefähigung erhalten haben und ab sofort diese tolle Tätigkeit ausüben können. Denn Südtirol hat viel zu bieten, mit einer fachkundigen Führung durch eine Fremdenführerin oder einen Fremdenführer wird die Erkundung unseres Landes zu einem Erlebnis, das dauerhaft in Erinnerung bleibt“, hielt Tourismuslandesrat Luis Walcher bei der Diplomübergabe fest.<BR \/><BR \/> Anwesend war dabei auch der Vorsitzende des Verband der Fremdenführer und Reiseleiter Südtirols, Markus Perwanger, Ada Bianchini, Präsidentin des Netzes Südtiroler Fremdenführer und Reiseleiter, und die Direktorin des Funktionsbereichs Tourismus Elisa Montali. Einleitend hatte der Direktor des Landesmuseums für Kultur- und Landesgeschichte Schloss Tirol, Leo Andergassen, in einem Kurzvortrag über Südtirols Kunstlandschaft informiert.<BR \/><BR \/>Um der großen Nachfrage künftig noch besser entsprechen zu können und mehr Menschen die Möglichkeit zur Ausübung des Berufs des Fremdenführers oder der Fremdenführerin ermöglichen zu können, arbeitet der Funktionsbereich Tourismus derzeit an der Durchführung einer weiteren Befähigungsprüfung. Diese soll voraussichtlich im Zeitraum Ende Februar bis März 2027 stattfinden. Wer sich dafür interessiert, muss mindestens 18 Jahre alt sein, die italienische Staatsbürgerschaft (oder jene eines EU-Staates) besitzen und eine Ober- oder Berufsschule abgeschlossen haben. Informationen dazu gibt es im Landeswebportal im Bereich Tourismus oder beim Funktionsbereich Tourismus (0471 413779 oder <a href="mailto:tourismus@provinz.bz.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">tourismus@provinz.bz.it<\/a>).