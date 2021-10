15. Oktober naht: Impfbereitschaft steigt

Wurden in den Impfbussen in der Woche vom 13. September im Durchschnitt 156 Impfungen pro Tag und Impfbus verabreicht, so schnellten diese Zahlen mit durchschnittlich 338 Impfungen pro Tag und Impfbus in der Woche vom 20. September nach oben. Im Zeitraum vom 24. bis 29. September haben die beiden bunten Busse an 5 Tagen Haltestellen in 10 verschiedenen Orten im ganzen Land angefahren und dabei immerhin insgesamt 2816 Menschen geimpft.Auch in den verschiedenen Impfzentren arbeiten die Impfteams unermüdlich weiter und auch hier hält der Trend zur gesteigerten Nachfrage an. Vorgestern, 29. September nützten 328 Personen das Impfangebot an der Universität Brixen, beim vorherigen Impftag an der Uni Brixen am 22. September waren es hingegen nur 128. Am gestrigen Donnerstag, 30. September haben sich 496 Menschen an der Universität Bozen impfen lassen, im Impfzentrum in der Neuen Klinik Bozen waren es 386. Ebenfalls am 30. September wurde anlässlich der Neueröffnung des Impfzentrums Don Bosco bei einem freien Impfevent mit Kaffee und Kuchen 194 Menschen geimpft.1093 Impfdosen wurden als Auffrischungsimpfung verabreicht, um den Impfschutz bei besonders gefährdeten Personen nachhaltig aufrecht zu erhalten. Bei Menschen mit einem eingeschränkten Immunsystem kann es nämlich vorkommen, dass die Impfungen keinen ausreichenden Schutz aufbauen. In Bozen wurde auch schon damit begonnen, den Bewohnern in den Altersheimen eine dritte Dosis anzubieten.Die steigende Impfbereitschaft schlägt sich auch in den Impfzahlen nieder. Seit Beginn der Impfkampagne wurden in Südtirol 660.847 Impfdosen verimpft. Im Laufe der vergangenen Woche waren es insgesamt 12.371 Impfungen, damit sind nun 339.737 Personen oder 72,3 Prozent der impfbaren Bevölkerung beziehungsweise 63,5 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft. Zumindest 358.193 Personen (76,3 Prozent der impfbaren Bevölkerung) sind mittlerweile mit einer Impfdosis geschützt. Im Zeitraum 24. bis 30 September können somit 6561 Erstimpfungen vermeldet werden, zum Vergleich, in der Woche davor waren es 5617 erste Stiche.„Zahlreiche internationale Studien belegen, dass die Impfungen gut schützen und die Belastung der Krankenhausbetten bei einer ausreichenden Immunisierung der Bevölkerung auf niedrigem Niveau bleibt,“ so Landesrat Thomas Widmann. „Das ist die Voraussetzung, um das soziale und Wirtschaftsleben aufrecht zu erhalten, und jede einzelne Impfung ist ein wichtiger Beitrag dazu.“Generaldirektor Florian Zerzer verweist auf die zahlreichen niederschwelligen Impfangebote des Sanitätsbetriebes. „Wir verfolgen weiterhin die Strategie einer dezentralen Impfkampagne, indem wir die Impfung direkt zu den Menschen bringen. Im Südtirol sind derzeit rund 12 verschiedene Impfzentren aktiv, in denen immer wieder Impftage ohne Vormerkung angeboten werden. Daneben gibt es auch zahlreiche andere Aktionen, wie Impfen an den Unis oder Impfen im Einkaufszentrum Twenty. Nicht zu vergessen die Impfbusse, die in verschiedenen Gemeinden im ganzen Land halten. Zudem haben wir auch mit den Auffrischungsimpfungen gestartet, die ebenfalls voranschreiten.“Am Samstag 2. Oktober fahren die Impfbusse Kaltern und Hafling an, am Montag 4. Oktober Bozen und Freienfeld. Impfungen ohne Vormerkung sind am morgigen Samstag 2. Oktober in den Impfzentren Mals, Lana, Brixen und Bruneck möglich. Ein weiteres interessantes Impfangebot gibt es im Einkaufszentrum Twenty in Bozen. Dort werden Impftermine an den Samstagen 2., 9. und 16. Oktober angeboten. Am Montag 4. Oktober hält der Impfbus in Bozen vor der Südtiroler Hochschülerschaft. Dort können sich Studierende eine Impfung abholen während sie ihr Gesuch um Studienbeihilfe ausfüllen. Der zweite Impfbus hält am 4. Oktober in Freienfeld.In den Impfzentren können Impftermine auch vorgemerkt werden, und zwar online oder telefonisch von Montag bis Freitag von 8 bis 16 Uhr über die Einheitliche Landesvormerkungsstelle: 0471 100999 oder 0472 973 850.Verabreichte Impfdosen: 660.847 (+12.371)Erstdosis: 358.193 (+6561)Zweitdosis: 301.331 (+4717)Drittdosis: 1323 (+1093)vollständig geimpfte Personen: 339.737 (+5816)Diese Personengruppe umfasst: 33.732 PersonenErstdosis: 28.968Zweitdosis: 26.832Drittdosis: 197Diese Personengruppe umfasst: 46.417 PersonenErstdosis: 40.482Zweitdosis: 36.160Drittdosis: 406Diese Personengruppe umfasst: 58.927 PersonenErstdosis: 49.252Zweitdosis: 42.816Drittdosis: 298Diese Personengruppe umfasst: 84.804 PersonenErstdosis: 66.970Zweitdosis: 57.649Drittdosis: 259Diese Personengruppe umfasst: 74.448 PersonenErstdosis: 56.906Zweitdosis: 47.454Drittdosis: 92Diese Personengruppe umfasst: 63.481 PersonenErstdosis: 45.495Zweitdosis: 35.841Diese Personengruppe umfasst: 61.285 PersonenErstdosis: 44.392Zweitdosis: 35.161Diese Personengruppe umfasst: 23.242 PersonenErstdosis: 16.048Zweitdosis: 12.489Diese Personengruppe umfasst: 23.121 PersonenErstdosis: 9680Zweitdosis: 6929Altersgruppe 80+: 86,2 Prozent; 70+: 87,4 Prozent; 60+: 84,0 Prozent; 50+: 79,7 Prozent; 40+: 77,4 Prozent; 12-39: 69,2 Prozent.Erstdosis: 253.414Zweitdosis: 225.463Drittdosis: 1323Erstdosis: 32.672Zweitdosis: 30.312Erstdosis: 60.448Zweitdosis: 45.556Erstdosis: 11.659

stol