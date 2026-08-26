Das Feuer im Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) sei durch einen Defekt an einer Klimaanlage ausgelöst worden, teilten örtliche Rettungskräfte der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch mit. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich demnach 16 Neugeborene auf der Geburtsstation, von denen ein Baby gerettet werden konnte. Das Feuer sei nun unter Kontrolle.<BR \/><BR \/>Staatliche Krankenhäuser sind wegen niedrigerer Standards in Pakistan unbeliebt. Wer es sich leisten kann, sucht für eine bessere Versorgung Privatkliniken auf.