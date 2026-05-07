Gemeinsam mit dem Ensemble VocalArt aus Brixen bringen Männer- und Frauenchor des Bozner Traditionsvereins mit insgesamt rund 60 Sängerinnen und Sängern zusammen mit dem Amarida Ensemble um Johanna Wassermann die Symphonie-Kantate „Lobgesang“ von Felix Medelssohn Bartholdy zur Aufführung. Solisten sind Stefanie Steger (Sopran), Anna Lucia Nardi (Alt) und Thomas Köll (Tenor). Die Gesamtleitung hat Marian Polin inne. <BR \/><BR \/>Die Konzerte - ein wahrlich klangliches Feuerwerk – finden im Rahmen der Festivals „Musik und Kirche“ bzw. „Musica Sakra“ statt. Termine: Heute, Samstag, 9. Mai, 19 Uhr, Dom Zu Brixen, Sonntag, 10. Mai, 18.30 Uhr, Stiftskirche von Gries\/Bozen.