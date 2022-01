150 Kreuzfahrtpassagiere in Genua positiv getestet

Etwa 150 Passagiere an Bord des Kreuzfahrtschiffes MSC Grandiosa sind in Genua positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das Schiff war von Marseille in Genua eingetroffen und hätte am Montagnachmittag in Richtung Civitavecchia, dem Hafen Roms, weiterfahren sollen, teilte die Reederei mit.