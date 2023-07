Starke Gewitter in Südtirol – Auch heute: Auf Sonne folgen Blitz und Regen

Bereits von Montag auf Dienstag gab es in Südtirol teils heftige Gewitter, die für mehrere Feuerwehreinsätze gesorgt haben. Auch in der Nacht auf den heutigen Mittwoch wiederholte sich dieses Szenario: „Wieder wurden in Südtirol landesweit über 1500 Blitze registriert“, schreibt Landesmeteorologe Dieter Peterlin in den sozialen Medien – so viele Blitze wie noch nie in diesem Jahr.Vor allem in den westlichen und südlichen Landesteilen kam auch einiges an Niederschlag zusammen. Am meisten Regen fiel in St. Martin in Passeier: Dort wurden in der Nacht auf Mittwoch rund 76 Liter pro Quadratmeter gemessen.Auch am heutigen Mittwoch ist die Wetterlage ähnlich: Gebietsweise beginnt der Tag mit Restwolken, abgesehen davon verläuft der Vormittag recht sonnig. Mit den Quellwolken entstehen um die Mittagszeit stellenweise erste Regenschauer und Gewitter. Am Nachmittag und Abend treten sie häufiger auf.Erst ab Freitag wird wieder stabileres Wetter erwartet mit viel Sonnenschein und meist nur harmlosen Quellwolken.