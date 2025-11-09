Besonders bei den Bediensteten der Landesverwaltung und des Südtiroler Sanitätsbetriebes scheint das Interesse am kostenlosen Jahresabo für Bus, Bahn und Seilbahnen groß zu sein. In diesen beiden Bereichen arbeiten die meisten jener, die seit vergangenem Samstag das Abo365Fix beantragt haben. Aber auch bei den Gemeinden scheint das Interesse groß. „Rund 70 der 116 Gemeinden im Land haben mit der Südtirol Transportstrukturen AG STA bereits das entsprechende Abkommen abgeschlossen“, sagt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider. „Mit diesen Zahlen wurden bereits jetzt alle Erwartungen übertroffen.“<h3>\r\nWeg zum Gratisabo denkbar einfach<\/h3>Der Weg, um als öffentlich Bediensteter in den Genuss des Gratisjahresabos für die öffentlichen Verkehrsmittel im Land zu kommen, ist ein denkbar einfacher. „Der Gutschein kann online beantragt und auch eingelöst werden“, so Alfreider. „Einfach auf der Homepage suedtirolmobil.info gehen, unter Fix365 für BÜKV den Voucher beantragen und danach das Abo aktivieren.“ Wie problemlos man das Gratisabo online holen kann, belegen die Zahlen: Allein über das vergangene Allerheiligenwochenende hatten bereits an die 9.500 öffentlich Bedienstete das Abo365Fix heruntergeladen.<h3>\r\nMobilitätsangebot einzigartig im Alpenbogen<\/h3>„Ziel ist es, eine Mobilität ohne Auto zu fördern“, so Alfreider. „Das Gratisabo für öffentlich Bedienstete ist gleichzeitig aber auch eine soziale Maßnahme, um Menschen zu ermöglichen, sich mit Bus, Bahn und Seilbahnen frei und kostenlos im Land zu bewegen. Eines ist gewiss: Als Mobilitätsangebot ist das Abo365Fix einzigartig im gesamten Alpenbogen.“ Bekanntlich ist im BÜKV vorgesehen, dass öffentlich Bedienstete das Jahresabo im Wert von 250 Euro kostenlos bekommen.