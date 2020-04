15.000 Schutzanzüge aus Nordtirol in Bozen angekommen

Derzeit besteht in Südtirol dringender Bedarf an Persönlicher Schutzausrüstung. Der Direktor der Agentur für Bevölkerungsschutz Rudolf Pollinger und sein Amtskollege Herbert Walter in Nordtirol konnten dank der guten Zusammenarbeit die Lieferung von 15.000 Schutzanzügen nach Südtirol organisieren. Diese werden von Nordtirol leihweise zur Verfügung gestellt.Damit wird laut Bevölkerungsschutzlandesrat Arnold Schuler schnelle Hilfe geleistet, die derzeit entscheidend sei: „Diese konkrete grenzüberschreitende Hilfe“, unterstreicht Landesrat Schuler, „ist in der aktuellen Situation von größter Bedeutung, weshalb ich mich im Namen der Südtiroler Landesregierung herzlich bei den Kollegen aus Tirol für die Unterstützung bedanke“. „Das ist eine gute Nachricht“, zeigt sich Gesundheitslandesrat Thomas Widmann erfreut.Der Zivilschutz des Weißen Kreuzes wurde mit der Abholung in der Feuerwehrschule Telfs in Tirol beauftragt. Am späten Mittwochnachmittag sind 3Lastkraftwagen vom Zivilschutz des Weißen Kreuzes mit den 15.000 Schutzanzügen am Sitz des Bevölkerungsschutzes an der Drususallee in Bozen eingetroffen. Von hier aus wird der Großteil zur Verteilung ans Zentrallager des Südtiroler Sanitätsbetriebes geliefert, der die weitere Zuteilung vornimmt; der Rest wird von der Agentur für Bevölkerungsschutz direkt verteilt.„Ein herzliches Vergelt’s Gott nach Nord- und Osttirol“, schickt Landeshauptmann Arno Kompatscher: „Die Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino hat einmal mehr gezeigt, dass sie nicht nur eine Schönwetter-Gemeinschaft ist.“

lpa/zor