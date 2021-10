1516 Neuinfizierte und 34 Todesfälle in Italien

In 24 Stunden wurden in Italien 114.776 Coronatests durchgeführt, davon fielen 1,32 Prozent positiv aus.84.106 Personen gelten derzeit als aktiv mit dem Virus infiziert. Das sind 702 weniger als noch am Sonntag.Aktuell werden 2688 Patienten in den Normalstationen der Spitäler behandelt, 37 mehr als noch am Vortag.In intensivmedizinischer Behandlung befinden sich 374 Coronavirus-Infizierte, 10 mehr als tags zuvor.

stol