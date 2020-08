1545 Kilometer: Bozner radelt „spontan“ nach Apulien

Matteo Cagol: Ich bin eigentlich am 15. Juli ohne Ziel in Bozen losgefahren: Ich wollte einfach eine Radtour ans Meer machen. Als ich dann unterwegs war, hatte ich so viel Freude am Radfahren, dass ich immer weiterfahren wollte. Irgendwann war ich dann schon so weit südlich, dass ich mir gesagt habe: „Jetzt zieh ich es durch und fahre soweit in den Süden wie es geht.“ Schließlich bin ich dann 10 Tage später in Santa Maria gelandet. Mir ging es überhaupt nicht darum, einen neuen Rekord aufzustellen. Nach dem langen Lockdown im Frühling wollte ich endlich wieder auf meinem Rad unterwegs sein, eine bereichernde Lebenserfahrung machen und tolle Menschen auf meiner Reise kennenlernen.Cagol: Ich halte mich fit und treibe generell viel Sport, deshalb habe ich eine gute Grundfitness und konnte die anstrengende Tour antreten. Ich bin mit sehr wenig Gepäck losgefahren. Mehr als ein T-Shirt, Sonnencreme und eine Badehose hatte ich nicht dabei. Meine Radoutfit habe ich im Hotel gewaschen und anstelle von Müsliriegeln und Kraftnahrung habe ich zum Beispiel einfach unterwegs mal ein Eis gegessen. Die Spontanität und die geringe Ausrüstung haben meinen Trip zu etwas ganz Besonderem gemacht: Ich habe gelernt, wie wenig man im Leben wirklich braucht.Cagol: Es ist erstaunlich, aber ich hatte in den 10 Tagen kein einziges Mal ein Motivationstief. Ich bin jeden Morgen voller Vorfreude aufgestanden und habe mich schon auf die Tagesetappe gefreut: Jeder Kilometer den ich gefahren bin, war für mich eine Entdeckungsreise. Neue Landschaften, noch unentdeckte Wege und vor allem nette Menschen, die ich auf meiner Reise kennengelernt habe. Nach den langen Monaten des Eingesperrt-Seins und der Isolation war das Balsam für die Seele.Cagol: Für mich war der Weg das Ziel. Als ich an Gallipoli in Apulien vorbeifuhr und wusste, dass ich in etwa einer Stunde am Ziel in Santa Maria sein würde, wurde ich plötzlich traurig. Da wurde mir bewusst: Meine Reise ist gleich zu Ende. Natürlich bin ich auch stolz darauf, dass ich von Nord nach Süd auf meinem Rad ganz Italien durchquert habe. Viel schöner als der Moment am Ziel waren aber die vielen unvergesslichen Momente während meiner Radtour. In Santa Maria habe ich mich dann einen Tag lang am Meer erholt und habe dann die Rückreise im Zug angetreten. Das war dann schon seltsam die gesamte Strecke, für die ich die letzten 10 Tage in die Pedale getreten hatte, in einigen Stunden gemütlich im Zug sitzend zurückzulegen.