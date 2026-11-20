Laut den Ermittlern wurden die Arbeiter im Ausland angeworben und mussten für ihre Anreise nach Italien rund 6.000 Euro bezahlen. Wer das Geld nicht hatte, verschuldete sich bei einem Vermittler. In Italien angekommen, sollen die Arbeiter in völlig überfüllten und heruntergekommenen Unterkünften gelebt haben. Teilweise schliefen mehr als 20 Personen in Räumen, die für höchstens sechs Menschen ausgelegt waren, wie aus einer Aussendung der Finanzpolizei hervorgeht.<BR \/><BR \/>Auch bei der Arbeit herrschten laut den Ermittlern menschenunwürdige Zustände: Die Erntehelfer mussten unter hohem Zeitdruck arbeiten. Bei zu geringer Ernte wurden sie offenbar bestraft, beschimpft und geschlagen. Einige sollen gar keinen Lohn erhalten haben, weil sie angeblich ihre Schulden und Unterkunftskosten zurückzahlen mussten. Zudem wurden offenbar einigen Arbeitern die Dokumente abgenommen, um eine Flucht zu verhindern.<BR \/><BR \/>Bereits Ende Oktober waren im Zuge derselben Ermittlungen zwei ausländische Ehepartner festgenommen worden. Die Aussagen der Arbeiter und weitere Beweise führten nun zur vorbeugenden Verhaftung der beiden Unternehmer sowie zur Verhängung der Meldepflicht und eines Annäherungsverbots gegen den dritten Verdächtigen.<BR \/><BR \/>Nach Einschätzung der Ermittler gehe der Fall weit über gewöhnliche Arbeitsausbeutung hinaus und erfülle den Verdacht der Versklavung.