Was war in der Trinkflasche: 16-Jährige angelockt, betäubt und vergewaltigt?

Der Fall hat in Südtirol für Entsetzen gesorgt: Eine 16-Jährige wandte sich jüngst an die Polizei; sie sei von einem Mann angelockt, mit Drogen aus einer Wasserflasche wehrlos gemacht und vergewaltigt worden. In dem Fall muss sich derzeit ein 37-Jähriger vor Gericht verantworten. Viele Fragen sind noch offen.