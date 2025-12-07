Der Tennengauer war über eine Kuppe gesprungen und hatte dabei einen Skifahrer übersehen, der unterhalb dieser zu Sturz gekommen war. Der 16-Jährige wollte dem gerade aufstehenden Gestürzten ausweichen, kam von der Piste ab und stürzte im freien Gelände. <BR \/><BR \/>Der Jugendliche erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.<BR \/>Den Unfallhergang hatten Zeugen beschrieben. Der Österreicher wurde nach dem Sturz noch schwer verletzt mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Schwarzach geflogen, wo er verstarb.