Der Jugendliche blieb unverletzt, wie die Polizei in Erfurt am Mittwoch in der Früh mitteilte.





Der Schüler habe sich dem Geparden am Dienstagnachmittag bis auf etwa 10 Meter genähert. Dann sei er von alleine wieder zurück über den Zaun geklettert. Gegen ihn wird wegen Hausfriedensbruch ermittelt.

apa