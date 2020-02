16-Jähriger steckt in Tirol Scheune in Brand

Die Tiroler Polizei hat einen 16-Jährigen als Brandstifter ausgeforscht. Der Jugendliche ist geständig, in der Nacht auf vergangenen Mittwoch eine Holzscheune in Volders (Bez. Innsbruck-Land) angezündet zu haben. Personen wurden nicht verletzt, weil das Feuer rasch gelöscht werden konnte, entstand auch nur geringer Sachschaden. Der 16-Jährige wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

apa