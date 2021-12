16-Jähriger wegen Mordversuchs in Innsbruck verurteilt

Am Innsbrucker Landesgericht ist am Montag ein 16-Jähriger wegen versuchten Mordes zu 5 Jahren großteils bedingter Haft verurteilt worden. Der Minderjährige hatte Anfang Juli nach einer Auseinandersetzung in seiner Wohngemeinschaft in Innsbruck mit Messern mehrfach auf eine Tür eingestochen und seinen Kontrahenten mit dem Umbringen gedroht. Vor Gericht bestritt er jede Tötungsabsicht. Er habe sich nach zahlreichen Provokationen Respekt verschaffen wollen.