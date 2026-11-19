Zu den wichtigsten Tätigkeitsbereichen zählen die landesweite Sensibilisierungs- und Aufklärungsarbeit, zahlreiche Amphibienrettungsaktionen sowie die Errichtung und Betreuung von Amphibienschutzzäunen. Darüber hinaus engagiert sich die Vereinigung durch Vorträge, fachliche Beratungen, konkrete Schutzmaßnahmen sowie die Schaffung und Aufwertung wertvoller Lebensräume für Amphibien und Reptilien.<BR \/><BR \/>Ein besonderes Anliegen von Herpeton ist es, das Bewusstsein für die Bedeutung dieser oftmals unterschätzten Tiergruppen zu stärken. Amphibien und Reptilien sind wichtige Bestandteile unserer heimischen Ökosysteme. Ihr Schutz erfordert Fachwissen, kontinuierlichen Einsatz und die Zusammenarbeit mit der Bevölkerung, Institutionen, Gemeinden und weiteren Naturschutzorganisationen.<h3>\r\nEin gemeinsamer Erfolg vieler engagierter Menschen<\/h3>„Wenn ich auf die vergangenen 16 Jahre zurückblicke, erfüllt mich das mit großer Freude und Stolz. Wir haben gemeinsam vieles erreicht und konnten zahlreiche wichtige Beiträge zum Schutz unserer heimischen Arten und ihrer Lebensräume leisten. Das wäre ohne den Einsatz unserer Mitglieder und Unterstützer nicht möglich gewesen. Dafür möchte ich allen herzlich danken“, erklärt Ivan Plasinger, Gründer und Präsident der Vereinigung Herpeton.<BR \/><BR \/>Dabei soll das bisher Erreichte nicht als Abschluss, sondern vielmehr als Motivation für die Zukunft verstanden werden. Denn auch in Südtirol besteht weiterhin großer Handlungsbedarf. Lebensraumverlust, zunehmende Umweltbelastungen und die zahlreichen Herausforderungen für heimische Amphibien- und Reptilienpopulationen machen deutlich, wie wichtig eine kontinuierliche Naturschutzarbeit ist.<h3>\r\nBlick in die Zukunft: Gemeinsam noch mehr bewegen<\/h3>Für die kommenden Jahre hat sich die Vereinigung Herpeton klare Ziele gesetzt. Sie möchte weitere Mitglieder gewinnen, bestehende Schutzprojekte ausbauen und noch mehr Menschen für die faszinierende Welt der Amphibien und Reptilien begeistern.<BR \/><BR \/>„Ich wünsche mir für die Zukunft noch mehr Mitglieder, noch mehr Engagement und vor allem weiterhin viel Freude an unserer gemeinsamen Arbeit. Naturschutz lebt von Menschen, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen und sich aktiv einzubringen. Wir haben viel erreicht, aber es gibt noch viel zu tun. Diesen Weg möchten wir gemeinsam mit Begeisterung und Überzeugung weitergehen“, so Plasinger.<BR \/><BR \/>16 Jahre Herpeton stehen für 16 Jahre Einsatz, Fachwissen, Leidenschaft und Verantwortung für die Natur. Die Vereinigung bedankt sich bei allen Mitgliedern, freiwilligen Helfern, Unterstützern und Partnern, die diesen Weg mitgetragen haben, und blickt mit Zuversicht auf die kommenden Jahre im Dienste des Amphibien- und Reptilienschutzes in Südtirol.