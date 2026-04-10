Auf die Schmuggelware waren Mitarbeiter der Containerprüfanlage im Hamburger Hafen Mitte März aufmerksam geworden. Auffälligkeiten bei einem der Container hätten darauf hingewiesen, dass in den Containern nicht nur Bananen importiert werden sollten. Beim Entladen fanden die Ermittler schließlich die in die Bananenkartons beigepackten Kokainpakete.<BR \/><BR \/>Die fachübergreifende Ermittlungsgruppe „Rauschgift Hamburg“ führt die Ermittlungen in dem Fall. Die sichergestellte Menge sei vergleichsweise groß. Aktuelle Zahlen aus 2025 liegen den Angaben zufolge allerdings noch nicht vor.