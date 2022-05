160 Neuinfektionen am Wochenende – keine Intensivpatienten, kein Todesfall

Bisher (23.05.) wurden insgesamt 884.272 Abstriche untersucht, die von 319.906 Personen stammen.Untersuchte Abstriche gestern (22.05.): 202Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 4Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 216.918Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 884.272Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 319.906 (+46)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.910.691Durchgeführte Antigentests gestern: 534Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 440-9: 4 = 8%10-19: 3 = 6%20-29: 6 = 13%30-39: 8 = 17%40-49: 5 = 10%50-59: 9 = 19%60-69: 6 = 13%70-79: 3 = 6%80-89: 3 = 6%90-99: 1 = 2%Gesamt: 48= 100%Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 37Anzahl der Covid-Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 21 (Stand 16.05.)Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 0Anzahl der auf Subintensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 0Verstorbene: 1475 Personen (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 2081Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 324.493Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 326.574Geheilte Personen insgesamt: 213.362 (+218)*************************************Bis 22.05.2022 wurden insgesamt 884.070 Abstriche untersucht, die von 319.860 Personen stammen.Untersuchte Abstriche gestern (21.05.): 158Mittels PCR-Test neu positiv getestete Personen: 4Gesamtzahl der positiv getesteten Personen: 216.870Gesamtzahl der untersuchten Abstriche: 884.070Gesamtzahl der mit Abstrichen getesteten Personen: 319.860 (+37)Gesamtzahl der durchgeführten Antigentests: 2.910.157Durchgeführte Antigentests gestern: 861Mittels Antigentest neu positiv getestete Personen: 1080-9: 5 = 4%10-19: 12 = 11%20-29: 9 = 8%30-39: 14 = 13%40-49: 22 = 20%50-59: 25 = 22%60-69: 10 = 9%70-79: 8 = 7%80-89: 7 = 6%90-99: 0 = 0%Gesamt: 112 = 100%Auf Normalstationen im Krankenhaus untergebrachte Covid-19-Patienten: 36Anzahl der Covid-Patienten in privaten konventionierten Kliniken (postakut): 21 (Stand 16.05.)Anzahl der auf Intensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 1Anzahl der auf Subintensivstationen aufgenommenen Covid-Patienten: 0Verstorbene: 1475 Personen (+0)Personen in Quarantäne/häuslicher Isolation: 2251Personen, die Quarantäne/häusliche Isolation beendet haben: 324.272Personen betroffen von verordneter Quarantäne/häuslicher Isolation: 326.523Geheilte Personen insgesamt: 213.144 (+339)