Nach einem technischen Defekt kurz nach Mittag wurden der Bergrettungsdienst sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Fassa und Primiero alarmiert. <BR \/><BR \/>Man bereitete sich bereits auf eine mögliche Evakuierung mit Unterstützung eines Hubschraubers vor.<h3>\r\nKeine Verletzten<\/h3>Ein Eingreifen der Rettungskräfte war jedoch nicht notwendig: Dem Personal der Skigebietsverwaltung gelang es, die Anlage im Notbetrieb wieder einschalten und alle Fahrgäste sicher zu den Tal- und Bergstationen zurückzubringen. Verletzte gab es keine.