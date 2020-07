163 Neuinfektionen in Italien

Insgesamt wurden in Italien nun bisher 243.506 Menschen positiv auf das Virus getestet.Neben den 163 neuen Infektionen wurden am Mittwochabend auch 13 neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus gemeldet. 34.997 Infizierte sind somit bisher gestorben.196.016 Menschen in Italien gelten mittlerweile als genesen. Die Zahl der aktiv Infizierten liegt bei 12.493.

