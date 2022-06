168 Neuinfektionen am Wochenende, ein Intensivpatient, Inzidenz steigt leicht

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Südtirol 182 PCR-Tests untersucht und dabei 11 Neuinfektionen festgestellt. Zusätzlich gab es 80 positive Antigentests. Insgesamt wurden in Südtirol am Wochenende 168 Neuinfektionen festgestellt. Die Wocheninzidenz steigt auf 241.