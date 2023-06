17-Jährige in Rom erstochen – In Einkaufswagen gefunden

Die Ermittler haben Spuren sichergestellt. - Foto: © ANSA / MASSIMO PERCOSSI

Blutspuren auf der Straße

Die Einwohner des römischen Stadtviertels sind von der Tat schockiert. - Foto: © ANSA / MASSIMO PERCOSSI

Der aus Sri Lanka stammende 17-Jährige, der aber in Rom geboren ist, wurde von der Polizei festgenommen. Ihm wird vorgeworfen, die schreckliche Tat im römischen Stadtviertel Primavalle begangen zu haben, schreibt die italienische Nachrichtenagentur Ansa.Ein Nachbar soll gesehen haben, wie der Verdächtige einen schwarzen Müllsack für mehrere Hundert Meter in den Einkaufswagen transportiert und ihn anschließend neben den Mülltonnen abgestellt haben soll. Der Nachbar habe außerdem gesehen, wie es aus dem Müllsack tropfte. Daraufhin hat er gegen 15 Uhr die Polizei gerufen.Als die Polizei eintraf, machte sie den traurigen Fund der Leiche der 17-jährigen Maria Michelle Causo aus Rom. Die Beamten fanden auch Blutspuren, die vor einem Wohnhaus begannen und bis zu den Mülltonnen reichten. Daraufhin sperrte die Polizei die Straßen der Umgebung ab und begann mit den Ermittlungen.Ersten Informationen zufolge soll der mutmaßliche Täter das Mädchen zuerst erstochen und dann versucht haben, die Leiche in den Mülltonnen zu entsorgen. Es gelang ihm aber anscheinend nicht, den leblosen Körper in die Container zu werfen. Deswegen soll er den Einkaufswagen mit der Leiche neben den Mülltonnen abgestellt haben.Wann genau die 17-Jährige erstochen wurde, ist noch unklar. Die Autopsie wird es zeigen.