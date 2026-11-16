Eine 17-Jährige brachte dort offenbar unbemerkt ein Kind zur Welt. Als ihre Eltern auf die Hilferufe ihrer Tochter reagierten und ins Badezimmer eilten, fanden sie neben der Jugendlichen auch das neugeborene Mädchen - leblos.<BR \/><BR \/>Die Schwangerschaft hatte die Minderjährige nach bisherigen Erkenntnissen vor ihrer Familie geheim gehalten. Die Geburt erfolgte offenbar bereits im siebten Schwangerschaftsmonat. Kurz nach der Entbindung soll sich der Gesundheitszustand der Jugendlichen verschlechtert haben. Sie habe sich unwohl gefühlt und ihre Eltern um Hilfe gebeten. Als diese zu ihr kamen, entdeckten sie das Neugeborene, das zu diesem Zeitpunkt bereits ohne Lebenszeichen war. Die Eltern brachten ihre Tochter daraufhin in ein Krankenhaus in der Umgebung. Nachdem die Ärzte von den Umständen der Geburt erfahren hatten, verständigten sie die Polizei.<BR \/><BR \/>Die Carabinieri der Einheit Clusone haben inzwischen Ermittlungen aufgenommen. Sie arbeiten dabei mit der Jugendstaatsanwaltschaft in Brescia und der Staatsanwaltschaft Bergamo zusammen. Im Mittelpunkt steht zunächst die Frage, wann genau das Mädchen gestorben ist. War es bereits bei der Geburt nicht mehr am Leben oder starb es erst in der Zeit danach? Eine Obduktion, die für Dienstag angeordnet wurde, soll darüber Aufschluss geben. Sollte sich herausstellen, dass das Kind zunächst lebend zur Welt kam und erst anschließend starb, müssen die Ermittler auch prüfen, ob möglicherweise notwendige medizinische Hilfe nicht rechtzeitig in Anspruch genommen wurde.<BR \/><BR \/>Die 17-Jährige befindet sich weiterhin im Krankenhaus. Gegen sie wurden nach bisherigen Angaben bisher keine strafrechtlichen Maßnahmen eingeleitet. Die Ermittlungen konzentrieren sich darauf, den genauen Ablauf der Geburt und die Umstände des Todes des Neugeborenen zu rekonstruieren. Noch ist vieles unklar. Insbesondere bleibt die Frage offen, weshalb die Jugendliche ihre Schwangerschaft über Monate hinweg verheimlichte und ob jemand aus ihrem Umfeld davon wusste. Die Obduktion dürfte für die weiteren Ermittlungen von entscheidender Bedeutung sein.