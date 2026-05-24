Beim Abstieg wichen die drei Jugendlichen aus der Ukraine wegen der hohen Schneelage immer wieder vom Wanderweg in wegloses Gelände aus, berichtete die Polizei.<BR \/><BR \/>Der 17-Jährige wollte schließlich über steiles, felsiges Gelände in Richtung Proxenalm absteigen, obwohl ihm seine Berater davon abrieten. Beim Sprung auf einen Felsen rutschte er aus und stürzte 40 Meter weit in eine Schotterrinne ab, wo er schwer verletzt liegen blieb.<BR \/><BR \/>Ein Rettungshubschrauber barg den Verunglückten mittels Tau und brachte ihn in die Innsbrucker Klinik. Seine beiden Bergkameraden wurden von Alpinpolizisten ins Tal begleitet.