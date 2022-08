17-Jähriger bricht Weltrekord mit Erdumrundung im Leichtflugzeug

Auf dem Facebook-Account von Mack Rutherford war am Mittwoch ein Video von der Landung des 17-Jährigen auf einem Flugplatz in der bulgarischen Hauptstadt Sofia zu sehen. Es war die letzte Etappe bei seinem Weltrekordversuch.Rutherford ist damit der jüngste Mensch, der alleine in einem Flugzeug den Globus umrundet hat, wie der Verlag des Guinness-Buchs der Rekorde am Mittwoch bestätigte. Er hält auch die Rekorde für die jüngste Person, die dafür ein Ultraleichtflugzeug benutzte, und den für die jüngste männliche Person in den beiden Kategorien. Rutherford war vor 5 Monaten von Sofia aus Richtung Osten gestartet.Auf seiner Reise hatte er mit etlichen Herausforderungen zu kämpfen – von Sandstürmen im Sudan, extremer Hitze in Dubai bis hin zu Flughafenschließungen in Indien.Rutherford gehört einer regelrechten Flieger-Dynastie an: Schon mehrere Generationen vor ihm machten das Fliegen zum Beruf oder mindestens zur liebsten Freizeitbeschäftigung. Macks Vater ist Berufspilot, die Mutter Hobby-Pilotin und seine ältere Schwester Zara hat erst vor wenigen Monaten ihre eigene Weltumrundung abgeschlossen. Mit 19 Jahren wurde sie im Januar die jüngste Frau, die bislang allein die Erde umflogen hat.