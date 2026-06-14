Nach Angaben der Ermittler soll der Jugendliche seine Tante bereits am vergangenen Donnerstag mit einem Messer getötet haben. In einem nächtlichen Verhör räumte er die Tat gegenüber den Carabinieri und dem zuständigen Staatsanwalt ein. Wie aus Ermittlerkreisen verlautete, transportierte der Jugendliche den Leichnam anschließend in ein abgelegenes Gebiet und warf ihn nahe einer Schleuse in den Kanal Malgher. Auf diesen Bereich konzentrieren sich derzeit die Suchmaßnahmen der Rettungskräfte.<BR \/><BR \/>Die Frau war zunächst als vermisst gemeldet worden. Angehörige hatten ihr Verschwinden am Samstag angezeigt. Im Verlauf der Ermittlungen geriet der Neffe zunehmend ins Visier der Carabinieri. Nach Widersprüchen und Lücken in seinen Schilderungen der vergangenen Tage wurde er intensiv befragt und legte schließlich ein Geständnis ab. Als mögliches Motiv nennen die Ermittler schwere familiäre Konflikte. <BR \/><BR \/>Der Jugendliche ist italienischer Staatsbürger und wird in wenigen Monaten 18 Jahre alt. Die zunächst von der Staatsanwaltschaft in Pordenone geführten Ermittlungen wurden nach dem Geständnis an die Jugendstaatsanwaltschaft in Triest übergeben. <BR \/><BR \/>Vor Ort sind neben den Carabinieri auch Feuerwehrkräfte und Taucher einer Spezialeinheit aus Venedig im Einsatz. Die Suche nach der Leiche, die in der Nacht unterbrochen worden war, wurde am Sonntagmorgen fortgesetzt. Die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen der Tat dauern an.