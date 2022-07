17-jähriger Motorradfahrer bei Unfall in Osttirol schwer verletzt

Ein 17-jähriger Motorradfahrer ist am Samstag in Sillian in Osttirol bei einer Frontalkollision mit einem Auto schwer verletzt worden. Der Unfall geschah auf der Drautalstraße (B100) im Zuge eines Überholvorgangs, den der 17-Jährige setzte.