17-Jähriger nach Tötung von Blumenverkäuferin unter Verdacht

Viel mehr gab die Polizei unter Verweis auf die laufenden Ermittlungen und das Alter des Verdächtigen zunächst nicht bekannt. Auch am Sonntag wurden keine weiteren Informationen mitgeteilt.Die 50 Jahre alte Verkäuferin war am 10. März am Abend von Passanten tot entdeckt worden. Diese hatten sich nach Polizeiangaben gewundert, dass gegen 21 Uhr vor dem Laden noch Auslagen aufgebaut waren und die Tür nicht versperrt war. Als sie nachsahen, fanden sie die leblos auf dem Boden liegende Frau. Die Obduktion der Leiche ergab äußere Gewalteinwirkung als Todesursache.Die Kripo Coburg stellte eine 40-köpfige Sonderkommission mit Namen „Blume“ zusammen. Die Beamten ermittelten gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Coburg. Mehrmals richteten sie Zeugenaufrufe an die Bevölkerung. Etliche hätten sich gemeldet, hieß es am Samstag. Ob einer der Zeugen den Hinweis auf den 17-Jährigen gab, wollte die Polizei nicht sagen.Jedenfalls sei der Jugendliche in den Fokus der Ermittler geraten und am Freitag um die Mittagszeit schließlich im Stadtzentrum von Lichtenfels ausfindig gemacht worden. Als ihn die Beamten stellten, sei er gerade alleine unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher.Nachdem sich anschließend der Verdacht gegen ihn erhärtet habe, sei der 17-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt worden, der Haftbefehl gegen ihn erließ. Der Verdächtige wurde in eine Jugendstrafanstalt gebracht.Angaben zu einem möglichen Motiv machte die Polizei nicht, ebenso wenig zur Frage, ob sich Opfer und Tatverdächtiger kannten. Die Ermittlungen dauerten an, sagte ein Sprecher am Sonntag.