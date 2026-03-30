Der 17-Jährige soll gezielt Handbücher und Anleitungen zur Herstellung von Sprengsätzen, Schusswaffen und chemisch-bakteriologischen Substanzen beschafft und verbreitet haben und plante offenbar auch die Produktion von Waffen mittels 3D-Druck.<BR \/><BR \/>Der Jugendliche stand in Kontakt mit dem Telegram-Kanal „Werwolf Division“, der die angebliche Überlegenheit der „arischen Rasse“ propagiert und Massenmörder wie Brenton Tarrant und Anders Behring Breivik verherrlicht, um Nachahmer zu motivieren. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295034_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Im Rahmen der Ermittlungen wurden sieben weitere Minderjährige in den Provinzen Teramo, Perugia, Pescara, Bologna und Arezzo durchsucht; auch sie stehen unter dem Verdacht der Propaganda und Anstiftung zu Straftaten aus rassistischen, ethnischen oder religiösen Motiven.<BR \/><BR \/>Alle Beteiligten sind Teil eines transnationalen neonazistischen Netzwerks, das sich durch rechtsradikaler Ideologie sowie eine Affinität zu Gewalt und Extremismus auszeichnet.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1295037_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Ermittlungen, koordiniert von der Jugendstaatsanwaltschaft in L'Aquila unter dem Namen „Imperium“, begannen im Oktober 2025 und bauen auf früheren Anti-Terror-Ermittlungen der Carabinieri in Brescia auf, die im Juli 2025 abgeschlossen wurden. Auch der festgenommene Jugendliche war bereits damals ins Visier der Ermittler geraten, das Haus seiner Eltern war durchsucht worden. Die Ermittler werten derzeit digitale Beweismittel, Kommunikationsverläufe und Kontakte innerhalb des transnationalen Netzwerks aus.<BR \/><BR \/> Das Thema Sicherheit an Schulen ist in Italien aktuell besonders präsent. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/messerattacke-auf-lehrerin-13-jaehriger-taeter-spricht-von-wunsch-nach-rache" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Erst kürzlich griff ein 13-Jähriger in der Provinz Bergamo seine Lehrerin mit einem Messer an und verletzte sie schwer.<\/a> Die 57-Jährige ist inzwischen außer Lebensgefahr.