17-Jähriger verletzt sich bei Verkehrsunfall

Am Freitagabend hat sich ein 17-jähriger Junge in Villanders bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der 17-Jährige wurde in das Krankenhaus von Brixen gebracht. - Foto: © fm

Am späten Freitagabend um 18.30 Uhr hat sich ein 17-jähriger Junge aus Brixen bei einem Moped-Unfall in Villanders leicht verletzt.



Das Weiße Kreuz der Sektion Klausen rückte sofort aus und versorgte den Jungen. Anschließend wurde er in das Krankenhaus von Brixen gebracht.