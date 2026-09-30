Der 17-Jährige aus Folgaria ist wieder zu Hause. Er war am Freitag im Rahmen einer Operation von Digos und Ros verhaftet worden ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ermittler-stossen-bei-17-jaehrigem-auf-erschreckendes-terrorismus-material" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">mehr dazu lesen Sie hier<\/a>). Insgesamt waren 17 Personen von der Maßnahme betroffen, darunter 14 Minderjährige und drei Volljährige. Sie sollen laut den Ermittlungen einem online agierenden staatsfeindlichen Netzwerk mit neonazistischer und suprematistischer Ausrichtung angehören.<BR \/><BR \/>Am gestrigen Montagmorgen wurde der Jugendliche nach einer Anhörung vor dem Untersuchungsrichter freigelassen, berichtet die italienische Tageszeitung „l'Adige“. Er konnte demnach zu seinen Eltern zurückkehren.<BR \/><BR \/>Das Verfahren gegen den 17-Jährigen ist mit seiner Freilassung nicht beendet. Die Ermittlungen werden fortgesetzt.