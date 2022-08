17-Jähriger will als jüngster Pilot Solo-Flug um die Welt beenden

Der Teenager mit belgisch-britischem Pass war am 23. März auf dem kleinen Flughafen Radomir in der Nähe der bulgarischen Hauptstadt Sofia mit seinem Ultraleichtflugzeug gestartet, bei seiner Landung an gleicher Stelle wird er mehr als 54.000 Kilometer in seinem Flieger zurückgelegt haben. Begleitet wurde er nur von einem kleinen Plüschbären.Rutherford stammt aus einer Pilotenfamilie und steuerte bereits mit 7 Jahren zum ersten Mal ein Flugzeug. Mit einer erfolgreichen Vollendung seiner Reise würde er den Solo-Rekord des 18-jährigen Briten Travis Ludlow vom vergangenen Jahr brechen.Rutherford tritt zudem in die Fußstapfen seiner älteren Schwester Zara, die mit 19 Jahren als jüngste Frau per Flugzeug allein die Erde umrundete.